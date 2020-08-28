КСУ взявся за закони про НАБУ і Антикорупційний суд - джерело

Конституційний суд відкрив провадження за поданнями народних депутатів стосовно конституційності законів “Про Національне антикорупційне бюро України" і "Про Вищий антикорупційний суд".

Про це повідомив у коментарі Укрінформу обізнаний співрозмовник у суді.

“Конституційний суд відкрив провадження за поданнями щодо конституційності законів “Про Національне антикорупційне бюро України" і "Про Вищий антикорупційний суд", - повідомив співрозмовник.

При цьому КС ухвалив, що дані справи розглядатимуться у формі усних слухань, тобто засідання будуть відкритими.

Крім того, на усні слухання у даних справах планується запросити керівників усіх правоохоронних органів.

Як повідомлялося, 21 липня до Конституційного суду надійшло подання 50 народних депутатів щодо конституційності окремих положень закону "Про Національне антикорупційне бюро України".

Подання направили депутати від партії "Опозиційна платформа - За життя"Григорій Мамка і Василь Німченко.

22 липня до КС надійшло подання 49 народних депутатів щодо конституційності закону "Про Вищий антикорупційний суд". Подання підписали 44 депутати з фракції "Опозиційна платформа - За життя", а також представники депутатської групи "За майбутнє" та деякі позафракційні депутати.

Вищий антикорупційний суд розпочав роботу 5 вересня 2019 року.