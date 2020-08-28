КСУ визнав неконституційним призначення Ситника директором НАБУ - джерело

Конституційний Суд визнав неконституційним Указ Президента про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро.

Відповідне рішення ухвалила Велика палата КС під час засідання у п’ятницю, повідомив у коментарі Укрінформу обізнаний співрозмовник у суді.

“Указ про призначення Артема Ситника визнано неконституційним”, - повідомили в суді.

Як повідомлялося, у травні 2020 року до КС надійшло подання 51 народного депутата щодо конституційності Указу Президента про призначення Артема Ситника директором НАБУ.

9 липня Велика палата КС розпочала розгляд даної справи.

Автори подання, серед яких Олександр Дубінський, Максим Бужанський, Віктор Медведчук, Андрій Деркач та інші, вважають, що Президент незаконно призначив Ситника директором НАБУ, оскільки у Конституції не прописано повноваження глави держави призначати директора НАБУ.

На їхню думку, Президент, призначивши директора НАБУ, вийшов за межі своїх конституційних повноважень та порушив встановлену частиною четвертою статті 5 Конституції заборону узурпації державної влади.

Ситник був призначений директором НАБУ у квітні 2015 року тодішнім Президентом Петром Порошенком.

У грудні 2019 року КС завернув зміни до Конституції, які передбачали надання президенту права призначати директорів ДБР і НАБУ.