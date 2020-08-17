Ситник заявляє, що ЄСПЛ прийняв до розгляду його скаргу

Європейський суд з прав людини прийняв до розгляду скаргу директора НАБУ Артема Ситника на рішення українських судів, якими його визнано винним у порушенні встановлених законом обмежень на одержання подарунків.

Про це Ситник повідомив під час пресконференції в Укрінформі.

"Заява, яка була подана до Європейського суду з прав людини, прийнята", - сказав він.

Ситник додав, що життя жодного чиновника в Україні не вивчається настільки глибоко, як його.

Також директор НАБУ висловив переконання, що немає реальних приводів, аби притягнути його до відповідальності, а єдиний законний спосіб його звільнити - це провести аудит відомства.

Як повідомлялося, у вересні минулого року Сарненський райсуд Рівненської області визнав Ситника винним у порушенні встановлених законом обмежень на одержання подарунків і присудив штраф. Ішлося про те, що директор НАБУ не задекларував відпочинок в одному з мисливських угідь Рівненської області, який йому оплачували треті особи.

Ситник оскаржив рішення суду першої інстанції в Рівненському апеляційному суді, проте скаргу директора НАБУ відхилили. Після цього Ситника внесли до реєстру осіб, які корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.

Згодом директор НАБУ направив скаргу в Європейський суд із прав людини.