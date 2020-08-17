Хабар для САП і НАБУ: Ситник каже, що розслідування вже майже завершили

Розслідування кримінального провадження щодо надання хабаря керівникам САП і НАБУ у розмірі 6 мільйонів доларів найближчим часом буде завершено, наразі у справі проводиться фоноскопічна експертиза.

Про це на брифінгу в Укрінформі повідомив директор НАБУ Артем Ситник.

«Нам вдалося задокументувати дуже велику суму хабаря, яка пропонувалася працівникам НАБУ і САП. Всього було вилучено 6 мільйонів доларів. Розслідування зараз закінчується, там триває ще фоноскопічна експертиза, і ми будемо намагатися найближчим часом передати цю справу до суду, щоб ці гроші не перебували на депозиті, а були зараховані до державного бюджету», - сказав Ситник.

Як повідомлялося, 12 червня 2020 року детективи НАБУ затримали групу осіб, які намагалися передати $6 мільйонів хабаря керівництву антикорупційних органів за закриття кримінального провадження проти ексміністра екології часів Януковича Миколи Злочевського, яке восени 2019 року Генпрокуратура передала до НАБУ.

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Серед затриманих осіб — перший заступник начальника ГУ ДПС у м.Києві, один із керівників групи компаній, афільованої з колишнім міністром екології та природних ресурсів часів президента Януковича, та колишній керівник одного з департаментів ДФС України, довірена особа ексміністра екології.

Особам повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

1 липня Злочевському повідомлено про підозру в організації надання хабаря керівникам САП і НАБУ у розмірі $6 мільйонів.

10 серпня Злочевського оголосили у розшук.