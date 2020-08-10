Ексміністра екології Злочевського знову оголосили у розшук

Колишнього міністра екології та природних ресурсів Миколу Злочевського оголошено у розшук.

Як передає Укрінформ, відповідна інформація розміщена на сайті МВС.

Згідно з цією інформацією, у розшук колишнього міністра оголосило Національне антикорупційне бюро.

Як повідомлялось, у липня ексміністру екології та природних ресурсів Миколі Злочевському повідомили про підозру в організації надання хабаря керівникам САП і НАБУ у розмірі 6 млн дол.

12 червня 2020 року детективи НАБУ затримали групу осіб, які намагалися передати 6 млн дол. хабаря керівництву антикорупційних органів за закриття кримінального провадження за підозрою ексміністра екології, яке восени 2019 року Генеральна прокуратура передала до Національного бюро за підслідністю.

Серед затриманих осіб - перший заступник начальника ГУ ДПС у м. Києві, один із керівників групи компаній, афільованої з колишнім міністром екології та природних ресурсів часів президента Януковича, та колишній керівник одного з департаментів ДФС України, довірена особа ексміністра екології.

Злочевський обіймав посаду міністра екології та природних ресурсів в уряді Миколи Азарова з липня 2010 року до квітня 2012 року. Наприкінці 2014 року він залишив Україну, а на початку 2015 року стало відомо, що Генпрокуратура оголосила його в розшук за підозрою в незаконному збагаченні.

У січні 2015 року ГПУ оголосила його у розшук. Восени 2016 року з сайту МВС була знята інформаційно-статистична картка про розшук ексміністра. Інформація про припинення розшуку була внесена на підставі надісланої з Генпрокуратури постанови про скасування державного розшуку Злочевського.