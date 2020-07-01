Хабар для САП та НАБУ: Злочевському оголосили підозру

Ексміністру екології та природних ресурсів Миколі Злочевському повідомлено про підозру в організації надання хабаря керівникам САП і НАБУ у розмірі 5 млн доларів.

Про це повідомляється на сторінці САП у Facebook.

“1 липня 2020 року прокурорами САП та детективами НАБУ повідомлено про підозру в організації надання неправомірної вигоди заступнику генерального прокурора - керівнику САП та директору НАБУ колишньому міністру екології та природних ресурсів України”, - йдеться у дописі.

Зазначається, що оскільки місцезнаходження Злочевського невідоме, йому надіслали повідомлення про підозру за місцем реєстрації, а також усіма відомими слідству адресами.

Як повідомлялося, 12 червня 2020 року детективи НАБУ затримали групу осіб, які намагалися передати 5 млн дол. хабаря керівництву антикорупційних органів за закриття кримінального провадження за підозрою ексміністра екології, яке восени 2019 року Генеральна прокуратура передала до Національного бюро за підслідністю.

Серед затриманих осіб - перший заступник начальника ГУ ДПС у м.Києві, один із керівників групи компаній, афільованої з колишнім міністром екології та природних ресурсів часів президента Януковича, та колишній керівник одного з департаментів ДФС України, довірена особа ексміністра екології.

Особам повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Досудове розслідування триває.