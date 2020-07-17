Хабар для САП та НАБУ: У САП заперечують листування Генпрокурора та підозрюваної

У справі щодо надання хабаря керівникам САП і НАБУ у розмірі $5 мільйонів відсутнє листування однієї з підозрюваних із Генпрокурором.

Відповідна інформація розміщена на сторінці САП у Facebook.

"САП офіційно повідомляє – інформація, розповсюджена в ЗМІ про виявлення листування Генпрокурора з фігурантом однієї зі справ, не відповідає дійсності. В матеріалах справи про надання $5 мільйонів керівництву САП та НАБУ відсутні листування однієї з підозрюваних із генеральним прокурором", - йдеться у повідомленні.

У САП наголошують, що до їх пресслужби жодне з видань, яке оприлюднило таку "неправдиву інформацію, не зверталось ані для підтвердження, ані для її спростування", і звернули увагу на те, що "джерело в САП" не є гарантом правдивості інформації.

Раніше у ЗМІ повідомлялося, що у вилученому телефоні Олени Мазурової нібито було знайдено листування з генпрокурором Іриною Венедіктовю, і що в листуванні буцімто йшлось про обговорення нюансів з різних кримінальних справах.

Як повідомлялося, 12 червня 2020 року детективи НАБУ затримали групу осіб, які намагалися передати $6 мільйонів хабаря керівництву антикорупційних органів за закриття кримінального провадження за підозрою ексміністра екології, яке восени 2019 року Генеральна прокуратура передала до Національного бюро за підслідністю.

Серед затриманих осіб — перший заступник начальника ГУ ДПС у м.Києві, один із керівників групи компаній, афільованої з колишнім міністром екології та природних ресурсів часів президента Януковича, та колишній керівник одного з департаментів ДФС України, довірена особа ексміністра екології.

Особам повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

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Досудове розслідування триває.

1 липня Злочевському повідомлено про підозру в організації надання хабаря керівникам САП і НАБУ у розмірі $6 мільйонів.