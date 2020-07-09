Справа про “зниклий” мільярд Нацбанку: комітет Ради заслухав САП і НАБУ

Комітет з питань антикорупційної політики на засіданні 8 липня заслухав інформацію щодо закриття Офісом генпрокурора кримінального провадження за фактом розкрадання коштів ПрАТ "ВіЕйБі Банк" стабілізаційного кредиту, отриманого від НБУ.

Про це повідомляє Інформаційне управління Апарату ВР.

"Члени Комітету заслухали представників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), адвоката у справі «ВіЕйБі Банку»", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, виконувач обов’язків керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук поінформував, що справу за фактом зловживання службовим становищем службовими особами Нацбанку при видачі стабілізаційного кредиту ПАТ "ВіЕйБі Банк" було розпочато у листопаді 2016 році. У 2019 році під час вирішення спору про генеральним прокурором справу було передано від НАБУ до Національної поліції. У серпні 2019 р. перший заступник генпрокурора Віталій Касько своєю постановою закрив справу. Цю постанову було скасовано у суді і органом слідства визначено НАБУ. У листопаді 2019 року в межах відновленого кримінального провадження було запідозрено 10 осіб.

За словами Грищука, стороною захисту неодноразово вживалися заходи щодо оскарження скасування постанови про скасування рішення про закриття справи. Печерський суд міста Києва 5 червня 2020 року задовольнив клопотання і скерував ухвалу в Офіс генпрокурора, зобов’язавши розглянути питання і скасувати постанову.

"На даний час САП подала апеляційну скаргу на дане судове рішення, яку прийняла до розгляду Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України (ВАСУ) і засідання призначене на 20 липня 2020 року", - зазначив в.о. керівника САП.

Старший прокурор у провадженні Сергій Підгорець поінформував про позицію САП з даного питання.

Свої позиції висловили представник НАБУ, яке здійснює розслідування справи щодо ПАТ «ВіЕйБі Банк», і адвокат у цій справі Тетяна Козаченко.

Голова Комітету з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна поінформувала, що Офіс генпрокурора надав письмову довідку з питання, що розглядається.

Ініціатор розгляду питання на засіданні комітету Ярослав Юрчишин висловив думку, що, оскільки справа перебуває зараз в суді, то комітет не має підстав для втручання зі своїм рішенням.

"Вислухавши сторони, ми почули, що сторони намагаються діяти в межах закону і суд за підсудністю має право винести своє рішення. Вважаю, що ми свою функцію парламентського контролю на даному етапі здійснили і далі беремо зобов’язання слідкувати за цією справою в межах наших депутатських повноважень", - сказав Юрчишин.

Як повідомляв Укрінформ, генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що Печерський райсуд столиці зобов'язав Офіс генпрокурора закрити справу, пов'язану з VAB банком.

Рішення Печерського райсуду про закриття пов'язаної з VAB банком кримінальної справи 15 червня було оскаржене і нині перебуває на розгляді в апеляційному суді.

Раніше повідомлялося, що Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду заочно заарештувала кінцевого власника VAB Банку Олега Бахматюка

Бахматюка оголосили у національний розшук 22 листопада 2019 року. НАБУ оголосило йому підозру в справі заволодіння 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту Нацбанку.

За даними пресслужби Національного банку, Бахматюк загалом винен державі 29,3 млрд грн. Сума боргу складається з: 11 млрд грн – Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, який виплатив цю суму вкладникам двох банків – "Фінансова ініціатива" та VAB банку, власником яких він був, 10,6 млрд грн – Національному банку за кредитами рефінансування, виданим згаданим банкам, та 7,7 млрд грн – трьом державним банкам.

7 лютого у НАБУ повідомили, що мають рішення суду про затримання ексвласника VAB банку Олега Бахматюка. Він наразі перебуває за межами України.