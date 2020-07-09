Справа про “зниклий” мільярд Нацбанку: комітет Ради заслухав САП і НАБУ
Про це повідомляє Інформаційне управління Апарату ВР.
"Члени Комітету заслухали представників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), адвоката у справі «ВіЕйБі Банку»", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, виконувач обов’язків керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук поінформував, що справу за фактом зловживання службовим становищем службовими особами Нацбанку при видачі стабілізаційного кредиту ПАТ "ВіЕйБі Банк" було розпочато у листопаді 2016 році. У 2019 році під час вирішення спору про генеральним прокурором справу було передано від НАБУ до Національної поліції. У серпні 2019 р. перший заступник генпрокурора Віталій Касько своєю постановою закрив справу. Цю постанову було скасовано у суді і органом слідства визначено НАБУ. У листопаді 2019 року в межах відновленого кримінального провадження було запідозрено 10 осіб.
За словами Грищука, стороною захисту неодноразово вживалися заходи щодо оскарження скасування постанови про скасування рішення про закриття справи. Печерський суд міста Києва 5 червня 2020 року задовольнив клопотання і скерував ухвалу в Офіс генпрокурора, зобов’язавши розглянути питання і скасувати постанову.
"На даний час САП подала апеляційну скаргу на дане судове рішення, яку прийняла до розгляду Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України (ВАСУ) і засідання призначене на 20 липня 2020 року", - зазначив в.о. керівника САП.
Старший прокурор у провадженні Сергій Підгорець поінформував про позицію САП з даного питання.
Свої позиції висловили представник НАБУ, яке здійснює розслідування справи щодо ПАТ «ВіЕйБі Банк», і адвокат у цій справі Тетяна Козаченко.
Голова Комітету з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна поінформувала, що Офіс генпрокурора надав письмову довідку з питання, що розглядається.
Ініціатор розгляду питання на засіданні комітету Ярослав Юрчишин висловив думку, що, оскільки справа перебуває зараз в суді, то комітет не має підстав для втручання зі своїм рішенням.
"Вислухавши сторони, ми почули, що сторони намагаються діяти в межах закону і суд за підсудністю має право винести своє рішення. Вважаю, що ми свою функцію парламентського контролю на даному етапі здійснили і далі беремо зобов’язання слідкувати за цією справою в межах наших депутатських повноважень", - сказав Юрчишин.
Як повідомляв Укрінформ, генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що Печерський райсуд столиці зобов'язав Офіс генпрокурора закрити справу, пов'язану з VAB банком.
Рішення Печерського райсуду про закриття пов'язаної з VAB банком кримінальної справи 15 червня було оскаржене і нині перебуває на розгляді в апеляційному суді.
Раніше повідомлялося, що Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду заочно заарештувала кінцевого власника VAB Банку Олега Бахматюка
Бахматюка оголосили у національний розшук 22 листопада 2019 року. НАБУ оголосило йому підозру в справі заволодіння 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту Нацбанку.
За даними пресслужби Національного банку, Бахматюк загалом винен державі 29,3 млрд грн. Сума боргу складається з: 11 млрд грн – Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, який виплатив цю суму вкладникам двох банків – "Фінансова ініціатива" та VAB банку, власником яких він був, 10,6 млрд грн – Національному банку за кредитами рефінансування, виданим згаданим банкам, та 7,7 млрд грн – трьом державним банкам.
7 лютого у НАБУ повідомили, що мають рішення суду про затримання ексвласника VAB банку Олега Бахматюка. Він наразі перебуває за межами України.