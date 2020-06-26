Рішення суду про закриття пов'язаної з VAB банком справи в апеляційній інстанції - НАБУ

Рішення Печерського райсуду про закриття пов'язаної з VAB банком кримінальної справи 15 червня було оскаржене, і нині перебуває на розгляді в апеляційному суді.

Таку інформацію Національне антикорупційне бюро оприлюднило у Facebook у відповідь на повідомлення генпрокурора Ірини Венедіктової, що суд зобов'язав Офіс генпрокурора закрити справу, пов'язану з з VAB банком.

"Бюро стурбоване рішенням Офісу генерального прокурора, яке може призвести до закриття справи за фактом заволодіння 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Нацбанком ПАТ «ВіЕйБі Банк». Пояснюючи свій крок, генеральний прокурор посилається на ухвалу Печерського районного суду м.Києва, якою зобов'язано вчинити відповідні дії, не залишивши, нібито, можливості для оскарження. Насправді, це не так", - йдеться у повідомленні.

У бюро заявляють, що рішення Печерського райсуду столиці не набуло законної сили. А НАБУ і САП подали 15 червня 2020 року апеляційну скаргу на це рішення. Наразі відкрите апеляційне провадження. Засідання призначили на 17 та 19 червня. Однак через те, що Печерський районний суд м. Києва не надіслав вчасно матеріали справи, засідання в апеляційній інстанції не відбулося — його перенесли на 20 липня.

Також у НАБУ заявляють, що траплялися непоодинокі випадки, коли суди виносили рішення у справах бюро, виходячи за межі своєї компетенції, намагаючись у такий спосіб втрутитися в кримінальний процес. "І попри наявність застереження щодо нібито неможливості оскарження, ми в законний спосіб доводили, що це не так. У підсумки, такі рішення скасовували", - додають у відомстві.

У бюро стверджують, що мають переконливі докази причетності підозрюваних, серед яких – колишній бенефіціар «ВіЕйБі Банку» та ще 9 осіб до заволодіння 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту Нацбанку, а слідство у цій справі близьке до завершення.

Як повідомляв Укрінформ, генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що Печерський райсуд столиці зобов'язав Офіс генпрокурора закрити справу, пов'язану з VAB банком.

Раніше повідомлялося, що Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду заочно заарештувала кінцевого власника VAB Банку Олега Бахматюка.

Бахматюка оголосили у національний розшук 22 листопада 2019 року. НАБУ оголосило йому підозру в справі заволодіння 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту Нацбанку.

За даними пресслужби Національного банку, Бахматюк загалом винен державі 29,3 млрд грн. Сума боргу складається з: 11 млрд грн – Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, який виплатив цю суму вкладникам двох банків – "Фінансова ініціатива" та VAB банку, власником яких він був, 10,6 млрд грн – Національному банку за кредитами рефінансування, виданим згаданим банкам, та 7,7 млрд грн – трьом державним банкам.

7 лютого у НАБУ повідомили, що мають рішення суду про затримання ексвласника VAB банку Олега Бахматюка. Він наразі перебуває за межами України.