Суд зобов'язав Офіс генпрокурора поновити слідство у справі VAB банку

Печерський райсуд столиці зобов'язав Офіс генпрокурора поновити слідство у справі, пов'язаній з VAB банком.

Про це написала на своїй сторінці у Facebook генпрокурор Ірина Венедіктова.

Зокрема, вона поінформувала, що 5 червня 2020 року ухвалою Печерського районного суду міста Києва Офіс Генерального прокурора зобов’язано розглянути клопотання першого заступника генерального прокурора про скасування постанови про закриття кримінального провадження, пов’язаного із VAB банком, та скасувати її. 24 червня 2020 року повний текст ухвали офіційно надійшов до Офісу генерального прокурора.

"25 червня Офіс Генерального прокурора виконав ухвалу суду, оскільки рішення, постанови та ухвали суду підлягають виконанню всіма суб’єктами на всій території України", - зазначила Венедіктова.

При цьому вона зауважила, що "подібні рішення судових інстанцій підривають загальні засади діяльності правоохоронної системи".

Раніше повідомлялося, що Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду заочно заарештувала кінцевого власника VAB Банку Олега Бахматюка.

Бахматюка оголосили у національний розшук 22 листопада 2019 року. НАБУ оголосило йому підозру в справі заволодіння 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту Нацбанку.

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За даними пресслужби Національного банку, Бахматюк загалом винен державі 29,3 млрд грн. Сума боргу складається з: 11 млрд грн – Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, який виплатив цю суму вкладникам двох банків – "Фінансова ініціатива" та VAB банку, власником яких він був, 10,6 млрд грн – Національному банку за кредитами рефінансування, виданим згаданим банкам, та 7,7 млрд грн – трьом державним банкам.

7 лютого у НАБУ повідомили, що мають рішення суду про затримання ексвласника VAB банку Олега Бахматюка. Він наразі знаходиться за межами України.