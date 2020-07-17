НАБУ викликало Злочевського на три допити

Національне антикорупційне бюро України викликало колишнього міністра екології та природних ресурсів Миколу Злочевського на три допити поспіль з 21 по 23 липня.

Відповідна повістка розміщена на сайті НАБУ.

«Повістка про виклик Злочевського Миколи Владиславовича, що зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Рейтарська. Вам необхідно прибути 21.07.2020 о 15 год. 30 хв., 22.07.2020 о 14 год. 30 хв., 23.07.2020 об 11 год. 30 хв., до Національного антикорупційного бюро України за адресою: м. Київ, вул. Сурикова, 3, для проведення допиту у кримінальному провадженні №52020000000000362 від 03.06.2020», - йдеться у тексті повістки.

Зазначається, що Злочевський викликається до НАБУ для допиту як підозрюваний.

Як повідомлялося, 12 червня 2020 року детективи НАБУ затримали групу осіб, які намагалися передати 6 млн дол. хабаря керівництву антикорупційних органів за закриття кримінального провадження за підозрою ексміністра екології, яке восени 2019 року Генеральна прокуратура передала до Національного бюро за підслідністю.

Серед затриманих осіб - перший заступник начальника ГУ ДПС у м.Києві, один із керівників групи компаній, афільованої з колишнім міністром екології та природних ресурсів часів президента Януковича, та колишній керівник одного з департаментів ДФС України, довірена особа ексміністра екології.

Особам повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Досудове розслідування триває.

1 липня Злочевському повідомлено про підозру в організації надання хабаря керівникам САП і НАБУ у розмірі 6 млн доларів.

Злочевський обіймав посаду міністра екології та природних ресурсів в уряді Миколи Азарова з липня 2010 року до квітня 2012 року. Наприкінці 2014 року він залишив Україну, а на початку 2015 року стало відомо, що Генпрокуратура оголосила його в розшук за підозрою в незаконному збагаченні.

У травні 2014 року син на той час віцепрезидента США Джозефа Байдена, Гантер Байден, став членом ради директорів Burisma Limited - компанії Злочевського.

5 червня колишній генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що під час аудиту старих справ Генпрокуратури не було виявлено жодних доказів порушень з боку Гантера Байдена.