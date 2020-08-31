НАБУ: Ситник залишається директором відомства

Після рішення Конституційного суду про визнання неконституційним Указу президента про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро він залишається керівником цього відомства.

Як передає Укрінформ, відповідна заява оприлюднена на сайті бюро.

“Факт визнання неконституційним Указу Президента про призначення на посаду не припиняє повноважень Директора НАБУ чи будь-якої іншої особи, яку призначає глава держави, і не означає автоматичного її звільнення. Поки Верховна Рада не ухвалить відповідних змін до законодавства, Артем Ситник має за законом виконувати свої повноваження на посаді директора НАБУ. Тож наразі інституція працює в штатному режимі”, - йдеться у повідомленні.

При цьому у бюро зауважують, що наявність такого рішення КС ставить під загрозу можливість призначення нового директора НАБУ.

Щоб усунути цей ризик, зазначають у відомстві, потрібно врегулювати питання у законодавчому полі, з обов’язковим збереженням гарантій незалежності інституції, ключовим елементом якої є особлива процедура призначення та зняття директора з посади.

У НАБУ висловили готовність долучитися до приведення законодавства відповідно до Основного Закону.

У відомстві вказують, що відповідно до закону «Про Національне антикорупційне бюро України» повноваження директора бюро припиняються у зв’язку із закінченням строку повноважень або смертю.

“Його не можна звільнити, а Указ Президента України про призначення не може бути скасовано, крім підстав, зазначених у цій статті, з-поміж яких відсутня «визнання Указу Президента України неконституційним». Будь-яке інше рішення виглядатиме сумнівно і надаватиме можливості для подальшого оскарження в судді як незаконне. Немає правових підстав і для того, щоб визначати тимчасово виконуючого повноважень Директора, адже сам Директор Національного бюро не перебуває ні на лікарняному, ні у відпустці і не відсутній на робочому місці з інших законних підстав ”, - вважають у НАБУ.

Як повідомлялося, 28 серпня КС визнав неконституційним Указ президента про призначення А.Ситника директором НАБУ.

У травні 2020 року до КС надійшло подання 51 народного депутата щодо конституційності Указу Президента про призначення Артема Ситника директором НАБУ.

9 липня Велика палата КС розпочала розгляд даної справи.

Автори подання, серед яких Олександр Дубінський, Максим Бужанський, Віктор Медведчук, Андрій Деркач та інші, вважають, що Президент незаконно призначив Ситника директором НАБУ, оскільки у Конституції не прописано повноваження глави держави призначати директора НАБУ.

На їхню думку, Президент, призначивши директора НАБУ, вийшов за межі своїх конституційних повноважень та порушив встановлену частиною четвертою статті 5 Конституції заборону узурпації державної влади.

Ситник був призначений директором НАБУ у квітні 2015 року тодішнім Президентом Петром Порошенком.

У грудні 2019 року КС завернув зміни до Конституції, які передбачали надання президенту права призначати директорів ДБР і НАБУ.