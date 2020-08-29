У Президента кажуть, що рішення Конституційного суду щодо Ситника не заблокує роботу НАБУ

Рішення Конституційного суду щодо визнання неконституційним указу про призначення директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника не заблокує роботу НАБУ.

Як передає Укрінформ, про це представник Президента в КС Федір Веніславський сказав в інтерв'ю Суспільному.

"Ні, [робота НАБУ заблокована] не буде. Заблокована лише робота директора НАБУ, оскільки його повноваження припинено. Хто буде виконувати ці повноваження — питання відкрите. Швидше за все — його перший заступник. Робота НАБУ не зупинена і не заблокована. Всього-на-всього припинені повноваження голови НАБУ, який, як вирішив Конституційний суд, був призначений у неконституційний спосіб", — зазначив Веніславський.

За його словами, Президент є єдиними суб'єктом, який може звільнити Ситника, адже призначений на посаду директора НАБУ він був указом глави держави. Проте Веніславський не зміг однозначно спрогнозувати, чи видаватиме Президент Володимир Зеленський відповідний указ про звільнення Ситника, бо "питання дуже неоднозначне і потребує детального вивчення". Водночас представник Президента в КС звернув увагу й на те, що у законі про Національне антикорупційне бюро "є вичерпний перелік підстав для дострокового припинення повноважень голови, і таких підстав як рішення Конституційного суду там немає".

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Разом з тим Веніславський не виключає, що для унормування цієї процедури Верховній Раді доведеться вносити необхідні зміни як до профільного закону щодо діяльності НАБУ, так і до Конституції України.

"Можливий і перший, і другий варіант. Звичайно, для того, щоб забезпечити максимальний ступінь незалежності антикорупційного бюро, необхідно переглянути процедуру призначення його керівництва. Вона має бути поза межами повноважень виконавчої влади. Адже саме у виконавчій владі відбувають найбільші корупційні акти, з якими й має боротися НАБУ. Боротися із корупцією у виконавчій владі, будучи в сфері виконавчої влади, — навряд чи правильний шлях. Втім, обидва вказані шляхи один одного не виключають. На сьогодні, щоб не гальмувати роботу НАБУ, потрібно внести зміни до закону. Це найшвидший парламентський шлях. А далі — більш стратегічний шлях, який передбачає і зміни до Конституції, і зміни до закону," — уточнив він.

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Як повідомляв Укрінформ, напередодні Конституційний суд України оприлюднив рішення, згідно з яким Указ Президента України про призначення Артема Ситника директором НАБУ у квітні 2015 року є неконституційним.

У травні 2020 року до КС надійшло подання 51 народного депутата щодо конституційності указу Президента про призначення Артема Ситника директором НАБУ.

9 липня Велика палата КС розпочала розгляд даної справи.

Автори подання, серед яких Олександр Дубінський, Максим Бужанський, Віктор Медведчук, Андрій Деркач та інші, вважають, що Президент незаконно призначив Ситника директором НАБУ, оскільки у Конституції не прописано повноваження глави держави призначати директора НАБУ.

На їхню думку, Президент, призначивши директора НАБУ, вийшов за межі своїх конституційних повноважень та порушив встановлену частиною четвертою статті 5 Конституції заборону узурпації державної влади.

Ситник був призначений директором НАБУ у квітні 2015 року тодішнім Президентом Петром Порошенком.

У грудні 2019 року КС завернув зміни до Конституції, які передбачали надання Президенту права призначати директорів ДБР і НАБУ.