Перепорядкування НАБУ уряду не піде на користь боротьбі з корупцією - представник Президента у КСУ

Президент Володимир Зеленський вважає, що Національне антикорупційне бюро має бути максимально незалежним органом.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це зазначив представник президента у Конституційному Cуді Федір Веніславський під час свого виступу у ході усних слухань стосовно конституційності закону про НАБУ у четвер.

"Я мав спілкування перед засіданням Конституційного Cуду з Президентом і його позиція однозначна і незмінна: НАБУ має бути максимально незалежним і об'єктивно виконувати свої функції", - сказав він.

Веніславський додав, що КС, ухвалюючи рішення, "має зважати, що це рішення повинне забезпечувати інституційну і юридичну незалежність цього важливого органу в системі боротьби з корупцією в сфері національної безпеки".

На його думку, Президент має право призначати директора НАБУ, оскільки стаття 106 Конституції наділяє Главу держави повноваженнями в сфері національної безпеки, а боротьба з корупцією є невід'ємною частиною нацбезпеки.

Також Веніславський висловив думку, що перепорядкування НАБУ Кабінету Міністрів замість Президента не піде на користь боротьбі з корупцією. "НАБУ як спеціалізований орган, який має боротися з корупцією, бути в системі виконавчої влади не може, бо це буде означати фіаско боротьби з корупцією", - зазначив він.

Як повідомляв Укрінформ, у четвер Велика палата Конституційного Суду розпочала розгляд подання 50 народних депутатів щодо конституційності закону "Про Національне антикорупційне бюро України".

28 серпня КС визнав неконституційним Указ Президента про призначення Артема Ситника директором НАБУ у справі за поданням 50 народних депутатів.

Автори подання наголошували, що у Конституції не прописано повноваження глави держави призначати директора НАБУ, тож, на їхню думку, Президент вийшов за межі своїх конституційних повноважень та порушив встановлену частиною четвертою статті 5 Конституції заборону узурпації державної влади.

Ситник був призначений директором НАБУ у квітні 2015 року тодішнім Президентом Петром Порошенком.

Заступник голови фракції партії "Слуга народу" Галина Янченко у коментарі Укрінформу 1 вересня зазначила, що Верховна Рада ще цього року може внести зміни до законодавства, які передбачатимуть прозору процедуру звільнення керівників антикорупційних органів.

Раніше директор НАБУ Артем Ситник висловив думку, що усунути колізії між Конституцією і законом про НАБУ має парламент.