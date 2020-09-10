Конституційний Суд почав розгляд подання щодо закону про НАБУ

Велика палата Конституційного Суду розпочала розгляд подання 50 народних депутатів щодо конституційності закону "Про Національне антикорупційне бюро України".

Як передає кореспондент Укрінформу, розгляд справи відбувається за участі представників авторів подання - народних депутатів від ОПЗЖ Василя Німченка і Григорія Мамки, а також заступника генпрокурора Романа Говди, голови ВАКС Олени Танасевич, голови ВС Валентини Данішевської, голови НАЗК Олександра Новікова, міністра юстиції Дениса Малюськи, першого заступника голови ДБР Олександра Бобікова, представника Президента у КС Федора Веніславського і представника ВР у КС Ольги Совгирі. На засідання не з'явився директор НАБУ Артем Ситник.

Суддею-доповідачем у даній справі виступає Олександр Литвинов.

Автори подання просять суд визнати неконституційними положення закону, яке визначає Національне антикорупційне бюро України державним правоохоронним органом.

Народні депутати також оспорюють положення закону в частині закріплення повноважень Президента утворювати НАБУ, призначати на посаду та звільняти з посади директора НАБУ, визначати трьох членів комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Бюро, призначати на посаду директора Бюро одного з відібраних конкурсною комісією кандидатів, визначати одного члена комісії зовнішнього контролю, затверджувати положення про Раду громадського контролю та про порядок її формування.

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Автори подання стверджують, що оспорювані положення закону суперечать статтям 6, 8, 19, 85, 106, 113,116 Конституції.

Як повідомлялося, 28 серпня КС визнав неконституційним Указ Президента про призначення Артема Ситника директором НАБУ у справі за поданням 50 народних депутатів.

Автори подання наголошували, що у Конституції не прописано повноваження глави держави призначати директора НАБУ, тож, на їхню думку, Президент вийшов за межі своїх конституційних повноважень та порушив встановлену частиною четвертою статті 5 Конституції заборону узурпації державної влади.

Ситник був призначений директором НАБУ у квітні 2015 року тодішнім Президентом Петром Порошенком.

Заступник голови фракції партії "Слуга народу" Галина Янченко у коментарі Укрінформу 1 вересня зазначила, що Верховна Рада ще цього року може внести зміни до законодавства, які передбачатимуть прозору процедуру звільнення керівників антикорупційних органів.

Раніше директор НАБУ Артем Ситник висловив думку, що усунути колізії між Конституцією і законом про НАБУ має парламент.