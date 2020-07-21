Конституційний суд отримав подання щодо окремих положень закону про НАБУ

До Конституційного суду надійшло конституційне подання 50 народних депутатів щодо відповідності Конституції України окремих положень Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України".

Про це повідомляє пресслужба КСУ.

"Сьогодні, 21 липня, до Конституційного Суду України надійшло конституційне подання 50 народних депутатів України щодо конституційності окремих положень Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України" від 14 жовтня 2014 року № 1698-VII", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, як уточнюється, суб’єкт права на конституційне подання вважає, що оспорювані положення закону не відповідають низці статей Основного Закону України.

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З текстом цього конституційного подання можна ознайомитися за посиланням.