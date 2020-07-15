До КСУ надійшло подання щодо конституційності закону про прокуратуру

До Конституційного суду надійшло конституційне подання 45 народних депутатів України щодо конституційності закону «Про прокуратуру».

Про це інформує пресслужба КСУ.

«Сьогодні, 15 липня, до Конституційного суду України надійшло конституційне подання 45 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положення частини першої статті 58 Конституції України у взаємозв’язку із положеннями статті 8, статті 43 Конституції України, частини четвертої статті 39 Закону України „Про прокуратуру“ від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII та положеннями абзацу четвертого пункту 2 розділу ІІ Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури“ від 19 вересня 2019 року № 113-ІХ», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, як зазначають автори клопотання, підставою цього конституційного подання є "необхідність в остаточному коригуванні підходу Конституційного суду України щодо тлумачення поняття незворотності дії в часі нормативно-правових актів та остаточного формулювання принципу незворотності, зокрема до триваючих правовідносин».

Окрім того, як уточнюють автори клопотання, практична необхідність звернення із цим конституційним поданням полягає у правовій потребі визначення легітимності рішень та процесуальних документів за підписом прокурорів, які перебувають на адмінпосадах та продовжують здійснювати свої повноваження після закінчення строку, на який їх було призначено (враховуючи, що законодавцем зупинено дію норми Закону, яка встановлює строк, на який призначається прокурор на адміністративну посаду) та встановлення у таких правовідносинах правової визначеності для суб'єктів таких правовідносин.

З текстом конституційного подання можна ознайомитися за посиланням.