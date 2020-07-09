Княжицький у КСУ спростував, що "мовний" закон ухвалили з порушенням

Колишній голова Комітету з питань духовності і культури Микола Княжицький спростовує, що закон про мову ухвалювався парламентом 8-го скликання з порушенням процедури.

Про це він зазначив під час виступу у четвер в Конституційному суді, який розглядає подання щодо конституційності закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", повідомляє кореспондент Укрінформу.

На прохання судді-доповідача у справі Сергія Головатого пояснити, чи дійсно правки до законопроєкту ухвалювалися під час наради, а не на засіданні комітету, як передбачено регламентом, Княжицький зазначив, що 24 квітня 2019 року відбулося декілька нарад, але на них не виносилися жодні процедурні рішення.

"Наради не мають повноваження приймати рішення. Але під час засідання комітету я, як голова, міг посилатися на думку, висловлену під час нарад", - сказав він.

Княжицький додав, що наступного дня, 25 квітня 2019 року, відбулося ще одне засідання комітету у кулуарах Верховної Ради.

"Це відбулося під час засідання Верховної Ради, що не суперечить регламенту. Це відбулося до голосування за законопроєкт про мову, а сам закон голосувався з урахуванням рішення комітету, про що головуючий прямо оголосив", - запевнив він.

Як повідомляв Укрінформ, 7 липня Велика палата Конституційного суду розпочала розгляд справи про конституційність Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Верховна Рада ухвалила цей закон 25 квітня 2019 року, а 16 липня він набув чинності.

21 червня 2019 року до КСУ надійшло подання 51 народного депутата з проханням перевірити на конституційність Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної".