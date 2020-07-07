Парубій розповів КСУ, як Рада голосувала за "мовний" закон

Колишній Голова Верховної Ради 8-го скликання Андрій Парубій заявив, що закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної» був ухвалений парламентом з дотриманням усіх необхідних процедур.

Про це Парубій заявив у Конституційному суді, який у вівторок розглядає конституційність цього закону, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Голосування і весь розгляд, ця процедура була проведена повністю і чітко у відповідність до закону «Про регламент Верховної Ради» і до всіх процесів», - сказав він коментуючи аргументи авторів конституційного подання про те, що закон був ухвалений з порушенням процедури.

«Розуміючи, що 5-та колона буде намагатися оскаржити цей закон в суді, я, як Голова Верховної Ради, достеменно хотів переконатися, що він був ухвалений з дотриманням усіх процедур під час голосування», - додав Парубій.

За його словами, під час ухвалення мовного закону депутати розглянули понад 2 тисячі поправок, значна частина яких мала на меті затягнути розгляд законопроєкту і не дати ухвалити його Верховній Раді 8-го скликання.

«Але кожна з цих правок була розглянута на засіданні народними депутатами», - запевняє Парубій.

Він також зауважив, що відсутність письмової реєстрації народного депутата не означає його автоматичну відсутність на пленарному засіданні, оскільки ранкова реєстрація відбувається о 10-й годині, але кожен, хто запізнився повноцінно бере участь у роботі парламенту.

«Тобто, аргумент про те, що якась кількість депутатів не була зареєстрована, але голосувала, є безглуздим і не може свідчити, що депутат, який незареєстрований, не брав участі в голосуванні», - додав він.

За словами Парубія, коли ВР розглядає велику кількість правок, то одна з них може суперечити іншій. У цьому контексті він сказав, що головний комітет запропонував Верховній Раді повернутися до частини правок, щоб проголосувати загальний текст закону. Також Парубій запевнив, що як Голова ВР дав доручення роздати депутатам рішення комітету і перелік правок, до яких комітет рекомендував повернутися.

За його словами, після того, як депутати підтвердили своїм голосуванням внесені правки, лише тоді він поставив на голосування сам закон.

Як повідомляв Укрінформ, 7 липня Велика палата Конституційного суду розпочала розгляд справи про конституційність Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Верховна Рада ухвалила цей закон 25 квітня 2019 року, а 16 липня він набув чинності.

Проте 21 червня 2019 року до КСУ надійшло подання 51 народного депутата, які просять перевірити на конституційність Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної".