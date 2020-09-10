Малюська сумнівається, що Конституційний Суд “забракує” закон про НАБУ

У Міністерстві юстиції не бачать підстав для визнання неконституційним положення закону «Про Національне антикорупційне бюро України», яке визначає НАБУ державним правоохоронним органом.

Про це у виступі на засіданні Конституційного Суду України 10 вересня сказав міністр юстиції Денис Малюська, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми не бачимо жодних підстав для визнання неконституційним положення статті 1 закону про НАБУ, де надається визначення, що таке є НАБУ. Власне, з огляду на те, що як мінімум ключовий термін - «державний правоохоронний орган», - це термін, який і так застосовується в Конституції у статті 17. Відповідно, статус цього органу – правоохоронного органу держави, він цілком співпадає з конституційною термінологією», - сказав Малюська.

Щодо оскаржуваних положень, які стосуються компетенції Президента, продовжив міністр, «так само навряд чи є сенс вдаватися в глибокі дискусії з огляду на те, що наприкінці серпня Конституційний Суд вичерпно проаналізував це питання і висловив свою позицію».

«Відповідно я сумніваюся, що Конституційний Суд протягом двох тижнів радикально відступить від своєї позиції багаторічної, яка вже і так транслювалася в рішеннях Конституційного Суду», - підкреслив Малюська.

Водночас він звернув увагу, що незакритим лишається питання щодо визначення статусу НАБУ, зокрема, чи є НАБУ органом виконавчої влади чи таким, що містить ознаки органу виконавчої влади.

«На нашу думку, це все ж таки є державним правоохоронним органом, органом , який має спеціальний статус і чіткого розуміння того, що це є органом виконавчої влади зараз, за існуючим законодавством, немає», - сказав міністр юстиції.

На переконання Малюськи, «НАБУ створена незалежна інституція, яка не залежить від гілок влади, баланс інтересів чи баланс влади порушено не було, і свідченням незалежності цього органу є якраз велика кількість і подань до Конституційного Суду, і різноманітних ініціатив у парламенті».

«Тобто порушення формальні з точки зору практики і позиції Конституційного Суду щодо виключеності повноважень Президента напевно були, реальність імплементації цієї процедури вказує на те, що баланс був дотриманий і наслідки саме такі, які закладалися в ідею створення незалежного правоохоронного органу держави», - підсумував міністр.

Як повідомляв Укрінформ, Велика палата Конституційного Суду розглядає подання 50 народних депутатів щодо конституційності закону "Про Національне антикорупційне бюро України".

Автори подання просять суд визнати неконституційним положення закону, яке визначає Національне антикорупційне бюро України державним правоохоронним органом.

Народні депутати також оспорюють положення закону в частині закріплення повноважень Президента утворювати НАБУ, призначати на посаду та звільняти з посади директора НАБУ, визначати трьох членів комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Бюро, призначати на посаду директора Бюро одного з відібраних конкурсною комісією кандидатів, визначати одного члена комісії зовнішнього контролю, затверджувати положення про Раду громадського контролю та про порядок її формування.

Автори подання стверджують, що оспорювані положення закону суперечать статтям 6, 8, 19, 85, 106, 113,116 Конституції.

Як повідомлялося, 28 серпня КС визнав неконституційним Указ Президента про призначення Артема Ситника директором НАБУ у справі за поданням 50 народних депутатів.

Автори подання наголошували, що у Конституції не прописано повноваження глави держави призначати директора НАБУ, тож, на їхню думку, Президент вийшов за межі своїх конституційних повноважень та порушив встановлену частиною четвертою статті 5 Конституції заборону узурпації державної влади.

Ситник був призначений директором НАБУ у квітні 2015 року тодішнім Президентом Петром Порошенком.

Заступник голови фракції партії "Слуга народу" Галина Янченко у коментарі Укрінформу 1 вересня зазначила, що Верховна Рада ще цього року може внести зміни до законодавства, які передбачатимуть прозору процедуру звільнення керівників антикорупційних органів.

Раніше директор НАБУ Артем Ситник висловив думку, що усунути колізії між Конституцією і законом про НАБУ має парламент.