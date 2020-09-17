У ТКГ констатували дотримання “тиші” на Донбасі

Відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи в режимі відеоконференції за участю делегацій України, Російської Федерації та за модераторства ОБСЄ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Офіс Президента.

Зазначається, що переговори тривали близько семи годин.

“Учасники засідання констатували дотримання режиму припинення вогню, запровадженого з 27 липня цього року, попри окремі провокаційні обстріли з боку незаконних збройних формувань”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українська делегація закликала вжити вичерпних заходів з метою збереження всеосяжного режиму тиші, зокрема шляхом належного виконання пакету додаткових заходів з підтримки режиму припинення вогню.

Глава української делегації Леонід Кравчук висловив подяку ОБСЄ та її Спеціальній моніторинговій місії в Україні за посередницькі зусилля, спрямовані на врегулювання міжнародного збройного конфлікту на Донбасі.

«Ми ніколи не ставили під сумнів мандат ОБСЄ та проти передачі його будь-кому», – наголосив він.

Окрему увагу було приділено виконанню домовленостей лідерів держав – учасниць Нормандського формату, досягнутих у Парижі, щодо забезпечення повного та безумовного доступу Міжнародного комітету Червоного Хреста до всіх утримуваних осіб. Такий доступ українська сторона надає в повному обсязі, що підтверджується звітами про роботу міжнародних гуманітарних організацій в Україні.

Висловлено чітку позицію України щодо доступу МКЧХ до утримуваних осіб на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях України, який повинен бути забезпечений найближчим часом.

Продовжено обговорення питання підготовки до чергового етапу взаємного звільнення утримуваних осіб за принципом «всіх на всіх». Українська сторона вкотре наголосила, що українці, які незаконно утримуються на тимчасово окупованих територіях, мають бути звільнені невідкладно та без жодних політичних умов.

«Прийняття законів і постанов є виключною компетенцією та прерогативою Верховної Ради України», – так глава української делегації в ТКГ відреагував на закиди стосовно необхідності термінового ухвалення парламентом альтернативної постанови щодо проведення місцевих виборів у 2020 році.

Водночас обговорення робочих пропозицій до проектів документів, що стосуються питання самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей України, й надалі триватиме в межах роботи політичної групи ТКГ, як це й передбачено Комплексом заходів з виконання Мінських домовленостей.

Леонід Кравчук наголосив, що «українська делегація поважає Нормандський формат і Мінські домовленості та готова до конструктивної й послідовної роботи задля відновлення територіальної цілісності України та досягнення миру».

«Ми завжди виконували й виконуватимемо всі домовленості, в тому числі про припинення вогню», – додав він.