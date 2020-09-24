На Донеччині за час роботи Центру протимінної діяльності знешкодили понад 32 тисячі боєприпасів

На Донеччині за час роботи регіонального Центру протимінної діяльності, відкритого 15 червня 2019 року, знешкоджено понад 32 тис. вибухонебезпечних предметів.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив начальник частини піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування ГУ ДСНС в Донецькій області Костянтин Апальков під час круглого столу в Краматорську, організованого координатором проєктів ОБСЄ в Україні.

За словами Апалькова, за період від 15 червня 2019 року, реагуючи на повідомлення населення, рятувальники обстежили та очистили 876,9 га території, виявили та знешкодили 21 345 вибухонебезпечних предметів, а у межах виконанні завдань у складі сил та засобів операції Об’єднаних сил очищено 567,8 га території й знешкоджено 10 673 вибухонебезпечні предмети. Це, зокрема, 5 авіабомб, 2351 артснаряд, 1424 мінометні міни, 45 інженерних мін, 971 граната, 22 реактивні боєприпаси тощо.

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Апальков зазначив, що у період карантину рятувальники продовжували обстежувати території і проводити роз’яснювальну роботу з населенням про ризики, пов'язані з вибухонебезпечними предметами. Свою роботу вони здійснювали з дотриманням карантинних правил і обмежень. Інформаційно-роз'яснювальними бесідами охоплено майже 14 тис. мешканців області, а у 46 закладах освіти проведені ознайомчі заходи, якими охоплено 21,6 тис. учнів.

Сьогоднішній круглий стіл, за словами організаторів, є частиною проєкту, що виконується за фінансової підтримки урядів Канади, Німеччини, Норвегії, Словаччини, Великої Британії та США. Метою заходу було підвищення обізнаності про вплив пандемії COVID-19 на протимінну діяльність в Україні.