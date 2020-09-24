На Донеччині за час роботи Центру протимінної діяльності знешкодили понад 32 тисячі боєприпасів
Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив начальник частини піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування ГУ ДСНС в Донецькій області Костянтин Апальков під час круглого столу в Краматорську, організованого координатором проєктів ОБСЄ в Україні.
За словами Апалькова, за період від 15 червня 2019 року, реагуючи на повідомлення населення, рятувальники обстежили та очистили 876,9 га території, виявили та знешкодили 21 345 вибухонебезпечних предметів, а у межах виконанні завдань у складі сил та засобів операції Об’єднаних сил очищено 567,8 га території й знешкоджено 10 673 вибухонебезпечні предмети. Це, зокрема, 5 авіабомб, 2351 артснаряд, 1424 мінометні міни, 45 інженерних мін, 971 граната, 22 реактивні боєприпаси тощо.
Апальков зазначив, що у період карантину рятувальники продовжували обстежувати території і проводити роз’яснювальну роботу з населенням про ризики, пов'язані з вибухонебезпечними предметами. Свою роботу вони здійснювали з дотриманням карантинних правил і обмежень. Інформаційно-роз'яснювальними бесідами охоплено майже 14 тис. мешканців області, а у 46 закладах освіти проведені ознайомчі заходи, якими охоплено 21,6 тис. учнів.
Сьогоднішній круглий стіл, за словами організаторів, є частиною проєкту, що виконується за фінансової підтримки урядів Канади, Німеччини, Норвегії, Словаччини, Великої Британії та США. Метою заходу було підвищення обізнаності про вплив пандемії COVID-19 на протимінну діяльність в Україні.