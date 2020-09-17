Рада внесла зміни до закону про протимінну діяльність

Верховна Рада ухвалила в другому читанні зміни до закону про протимінну діяльність в Україні (законопроєкт №2618), що має зменшити кількість випадків травматизму та загибелі мирного населення на Сході через замінування територій російськими найманцями.

Як передає кореспондент Укрінформу, документ підтримали 287 народних депутатів.

Як зазначається у пояснювальній записці, ухвалення закону створить умови для спрощення управління та координації діяльності всіх операторів протимінної діяльності, у тому числі міжнародних, залучення всього потенціалу у цій сфері та поліпшить умови життєдіяльності мешканців територій, які постраждали від наслідків збройної агресії Російської Федерації. Автори також переконані, що ухвалення закону суттєво зменшить кількість випадків травматизму та загибелі мирного населення на сході України.

Проєкт закону розроблений з урахуванням чинного законодавства, умов сьогодення та міжнародного досвіду у цій сфері.

Зазначається, що основною метою внесення змін до діючого Закону "Про протимінну діяльність в Україні" є створення придатних умов для побудови ефективної системи протимінної діяльності із спрощеною вертикаллю управління та координації у цій сфері та без необхідності витрачання додаткових коштів з державного бюджету.