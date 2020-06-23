Розмінуванням у ЗСУ займаються 180 груп – командувач Сил підтримки

До виконання завдань з розмінування залучається 180 груп, з них 29 беруть участь в ООС.

Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів командувач Сил підтримки полковник Микола Жирнов.

«Загалом до виконання завдань з розмінування залучено 180 груп. З них 29 груп беруть участь в операції Об’єднаних сил, 39 – виконують завдання з очищення територій арсеналів, баз та складів, на яких трапились надзвичайні ситуації», - сказав Жирнов.

Він наголосив, що з початку 2020 року в районі ООС очищено від вибухонебезпечних предметів понад 130 га, 116 км доріг, знищено понад 70 тис. ВНП. На арсеналах очищено 3,5 га територій, піднято понад 8 тисяч вибухонебезпечних предметів, знищено їх 44,5 тисячі.

Командувач зазначив, що на Донбасі міни частіше виявляють у районах, де йшли інтенсивні бойові дії.

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«Найбільше випадків підриву на ВНП зафіксовано поблизу населених пунктів Станиця Луганська, Щастя, Кримське, Золоте, Попасна Луганської області та Луганське, Гладосове, Зайцеве, Авдіївка, Опитне, Піски, Марʼїнка, Старогнатівка, Гранітне, Водяне, Широкине Донецької області. Протипіхотні міни виявляються найчастіше в лісопосадках на стежках, на стежках поряд з дорогами, протитанкові — на перехрестях польових доріг та на самих дорогах», - поінформував Жирнов.

Він уточнив, що міни були встановлені переважно у 2014-2015 роках, коли йшли активні бойові дії, однак їх знешкодження триває й досі.