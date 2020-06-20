ОБСЄ вітає ухвалення Радою змін до закону про протимінну діяльність

Координатор проєктів ОБСЄ в Україні Генрік Вілладсен вітає схвалення у першому читанні законопроєкту щодо протимінної діяльності та готовий надалі допомагати в розробці необхідної правової бази для очищення постраждалих від конфлікту територій.

Про це повідомляє Представництво ОБСЄ в Україні у Facebook.

«Гуманітарне розмінування вимагає системного підходу, щоб зусилля всіх учасників процесу були скоординованими, а ресурси витрачалися з максимальною ефективністю – все для зменшення ризиків від вибухонебезпечних предметів для людей. Цього тижня Верховна Рада України зробила крок у внесення змін до законодавства з метою уможливити практичну реалізацію рамкового закону про протимінну діяльність 2019 року. Проєкт закону № 2618 з цими правками був ухвалений у першому читанні», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що цим законопроєктом, зокрема, пропонується створити Центр протимінної діяльності на базі існуючих потужностей Міністерства оборони України та Центру гуманітарного розмінування при ДСНС України. Роботу цих органів координуватиме спеціальний міжвідомчий орган.

Як відзначили в представництві міжнародної організації, координатор проєктів ОБСЄ надавав експертну підтримку в процесі розробки цих змін, знайомив зацікавлених осіб з міжнародним досвідом в цій сфері.

«В основі запропонованих змін лежить реалістичний підхід з розбудови системи на основі наявних ресурсів, Координатор проєктів готовий підтримати подальші зусилля з вдосконалення правової бази та, зокрема, допомагати в розробці необхідних підзаконних та регуляторних актів, яких потребує безпечне та масштабне очищення територій, постраждалих від конфлікту», - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 16 червня ухвалила за основу законопроєкт №2618 щодо спрощення роботи всіх операторів протимінної діяльності, аби зменшити кількість випадків травматизму та загибелі мирного населення на сході України через замінування російськими найманцями значних територій.

"Прийняття закону створить умови для спрощення управління та координації діяльності всіх операторів протимінної діяльності, у тому числі міжнародних,... дозволить поліпшити умови життєдіяльності мешканців територій, які постраждали від наслідків збройної агресії Російської Федерації, та найголовніше, невідкладне прийняття цього закону у першому читанні за основу та в цілому суттєво зменшить кількість випадків травматизму та загибелі мирного населення на сході України", - йдеться у пояснювальній записці.

Передбачено, що ухвалення законопроєкту в цілому дасть змогу упорядкувати систему протимінної діяльності в державі та при цьому оптимально використовувати кошти держбюджету, що виділятимуться для здійснення запропонованих заходів.