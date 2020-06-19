Заявам Кремля про "внутрішній" конфлікт на Донбасі ніхто не вірить – постпред США при ОБСЄ

Росія і далі заперечує свою роль у конфлікті на Донбасі, однак ніхто не вірить у наратив Кремля про "внутрішній український конфлікт".

На цьому наголосив постійний представник США при ОБСЄ Джеймс Гілмор під час онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Вже пішов сьомий рік кривавого конфлікту на Сході України, а російський уряд продовжує намагатися приховати свою роль. Ніхто не вірить лінії Кремля, що це - "внутрішній" український конфлікт", - заявив Гілмор.

При цьому американський дипломат зазначив, що останнім часом позиція Росії стає ще жорсткішою.

"Наприклад, у Тристоронній контактній групі, де сторони обговорюють імплементацію узгоджених висновків зустрічі у нормандському форматі 9 грудня, Росія постійно намагається перекласти відповідальність на Україну за відсутність прогресу. Москва продовжує висувати свої набридливі вимоги, щоб Київ вів прямі переговори з маріонетками Росії в Луганську та Донецьку, безглуздо намагаючись легітимізувати ці маріонеткові режими", - заявив Гілмор.

Він підкреслив, що такими діями Москва намагається уникнути відповідальності за конфлікт, який підтримує. "Це неприйнятний підхід. Ми закликаємо Росію добросовісно вести переговори з метою досягнення мирного врегулювання цього конфлікту", - заявив очільник місії США при ОБСЄ.

Американський дипломат укотре заявив, що Сполучені Штати повністю підтримують суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи її територіальні води. "Ми не визнаємо і ніколи не визнаємо спробу анексії Росією Криму. Ми приєднуємося до наших європейських та інших партнерів, підтверджуємо, що наші пов’язані з Мінськом санкції проти Росії будуть залишатися в силі доти, поки РФ повністю не виконає свої Мінські зобов'язання. Окремі санкції, пов'язані з Кримом, будуть діяти доти, доки Росія не поверне Україні повний контроль над півостровом", - наголосив він.

Фото: Benjamin Burke | Cavalier Daily