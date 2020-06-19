Російська "паспортизація" в ОРДЛО блокує виконання "Мінська" – Штати в ОБСЄ

Незаконна видача Росією паспортів на тимчасово непідконтрольній уряду України території Донбасу є спробою легітимізувати так звані "ДНР" та "ЛНР", і ця політика перешкоджає мирному врегулюванню та блокує імплементацію Мінських домовленостей.

Про це заявив постійний представник США при ОБСЄ Джеймс Гілмор під час онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Як ми вже відзначали минулого тижня, Росія впроваджує багаторічну програму "паспортизації" на Сході України, видавши вже понад 187 тис. паспортів громадянам України, які проживають на підконтрольній Росії території - у так званих "ЛНР" та "ДНР". Для чого це робити? Хіба що як спробу легітимізувати ці "республіки"... Така політика розмиває перспективу мирного врегулювання та блокує виконання Мінських домовленостей", - заявив дипломат.

Як повідомлялося, Росія активно видає жителям окремих районів Донецької та Луганської областей паспорти. Наразі їх видано майже 200 тис., а до кінця року РФ планує видати українцям Донбасу 600-800 тис. таких документів.

У МЗС України заявляли, що рішення про масову видачу російських паспортів громадянам України на окупованих територіях Донбасу є грубим втручанням у внутрішні справи та продовженням російських спроб повзучої анексії українського Донбасу.