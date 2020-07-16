На Донбасі сапери ЗСУ знешкодили російську протипіхотну міну “Охота”
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
«У Луганській області під час проведення інженерної розвідки місцевості на наявність вибухонебезпечних предметів групі розмінування ЗС України вдалося виявити та знешкодити один з найскладніших детонаторів протипіхотних мін — неконтактний підривний пристрій НВУ-П «Охота». Разом із ним встановлено два підривні пристрої ВУЗ-8, з’єднані у каскад та оснащені 16-ма протипіхотними осколковими мінами, які заборонені міжнародними конвенціями», - йдеться в повідомленні.
НВУ-П знято й направлено для проведення поглибленої експертизи, а міни — знешкоджено.
Як зазначається, НВУ-П «Охота» приводяться в дію сейсмічними датчиками, які фіксують рух людини. Блок керування дає противнику змогу використовувати міни не тільки в автономному режимі, а й підривати дистанційно. Радіус ураження кожної із 16 мін — близько 25 метрів.
Неконтактний підривний пристрій НВУ-П «Охота» не перебуває на озброєнні Збройних Сил України та активно використовується Російською Федерацією, зокрема, неодноразово застосовувався в Чеченській війні.
Фото: mil.gov.ua