На Донбасі сапери ЗСУ знешкодили російську протипіхотну міну “Охота”

Сапери ЗСУ знешкодили неконтактний підривний пристрій НВУ-П «Охота», який виготовляють тільки в РФ.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

«У Луганській області під час проведення інженерної розвідки місцевості на наявність вибухонебезпечних предметів групі розмінування ЗС України вдалося виявити та знешкодити один з найскладніших детонаторів протипіхотних мін — неконтактний підривний пристрій НВУ-П «Охота». Разом із ним встановлено два підривні пристрої ВУЗ-8, з’єднані у каскад та оснащені 16-ма протипіхотними осколковими мінами, які заборонені міжнародними конвенціями», - йдеться в повідомленні.

НВУ-П знято й направлено для проведення поглибленої експертизи, а міни — знешкоджено.

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Як зазначається, НВУ-П «Охота» приводяться в дію сейсмічними датчиками, які фіксують рух людини. Блок керування дає противнику змогу використовувати міни не тільки в автономному режимі, а й підривати дистанційно. Радіус ураження кожної із 16 мін — близько 25 метрів.

Неконтактний підривний пристрій НВУ-П «Охота» не перебуває на озброєнні Збройних Сил України та активно використовується Російською Федерацією, зокрема, неодноразово застосовувався в Чеченській війні.

Фото: mil.gov.ua