Україна зафіксувала на Донбасі заборонені міни російського виробництва

На Донбасі зафіксовано черговий факт використання російськими незаконними збройними формуваннями заборонених міжнародними конвенціями протипіхотних мін ПОМ-2, які загрожують життю та здоров’ю мирного населення Донбасу.

Про це з посиланням на інформацію української сторони СЦКК повідомляє пресслужба штабу ООС.

"15 липня 2020 року російсько-окупаційні війська з напрямку непідконтрольного селища Доломітне здійснили обстріл у бік житлових будинків селища Новолуганське, Бахмутського району Донецької області. Ворог застосував РПГ-7, гранату якого замінено на міну ПОМ-2", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, оперативно прибувши на місце обстрілу, спостережна група української сторони СЦКК провела фотофіксацію та встановила, що на території ЗАТ "Бахмутський аграрний союз" внаслідок обстрілу російськими окупантами була виявлена міна ПОМ-2, що не привелась в бойовий стан. Планується подальша утилізація боєприпасу підрозділом ДСНС України. Існує ймовірність можливості знаходження декількох таких мін на прилеглій території.

Українська сторона СЦКК наголошує, що даний вид мін заборонений Оттавською конвенцією з 1997 року та виготовляється виключно в Російській Федерації. Протипіхотна міна ПОМ-2 має період самоліквідації від 4 до 100 годин (в середньому 23-24 години). Для доставки мін використовується гранатомет РПГ-7 з переробленою гранатою ПГ-7. Радіус суцільного ураження становить до 16 метрів, міна спрацьовує у момент, коли людина зачепить одну із чотирьох тонких капронових ниток, завдовжки до 10 метрів кожна. Існують модифікації міни також і без самоліквідації.

В пресслужбі наголосили, що незаконні збройні формування Російської Федерації продовжують свідомо нехтувати Мінськими домовленостями, порушуючи норми гуманітарного права, більше того їхні зухвалі дії свідчать про зацікавленість у подальшому загостренні збройного конфлікту.

"Викладені факти чергового тяжкого злочину наочно засвідчують причетність Російської Федерації до систематичних поставок даного типу мін на непідконтрольну Україні територію, з метою подальшого їхнього застосування окупантами по житловим районам Донбасу. Ворог постійно нехтує міжнародними правовими норми і принципами, які застосовуються під час ведення війни, відповідно до міжнародного гуманітарного права та відчуває безвідповідальність ставляючи під загрозу життя мирних мешканців по обидві сторони від лінії зіткнення", - підкреслюється в повідомленні.

Фото: ООС