Окупанти на Донбасі знову використали заборонені міни ПОМ-2

Зафіксовано черговий факт використання російськими незаконними збройними формуваннями на Донбасі заборонених міжнародними конвенціями протипіхотних мін.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Донецької області.

“Прокуратурою Донецької області зафіксовано черговий факт використання на Донбасі представниками незаконних збройних формувань РФ забороненої Оттавською конвенцією 1997 року зброї”, - йдеться у повідомленні.

Як встановлено досудовим розслідуванням, на початку травня 2020 року з боку н.п. Василівки Ясинуватського району, який наразі є тимчасово окупованою територією, обстріляно позиції ЗСУ, що розташовані біля н.п. Новоселівки-2 з використанням протипіхотних осколкових мін.

Відомості за фактом використання зазначеної зброї внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 438 КК України як чергове порушення РФ законів та звичаїв війни на Донбасі. Вилучені у ході огляду місця події предмети долучені до матеріалів кримінального провадження як докази російської агресії.

Використання міни ПОМ-2 передбачає безшумний приліт та виліт з корпусу з розкиданням тонкого павутиння у радіусі 5-6 метрів, будь-яке колихання якого провокує детонацію заряду. Радіус ураження міни - до 16 м. Крім того, вказана зброя може автоматично детонувати за рахунок вбудованої всередину пружини, при цьому період автоматичної детонації - від 10 до 100 годин.