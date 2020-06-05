Окупанти двічі обстріляли позиції ЗСУ - під Новоолександрівкою і Павлополем

Російські окупаційні війська від початку доби двічі обстріляли позиції Об’єднаних сил - поблизу Павлополя та Новоолександрівки.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Михайло Шаравара.

«Від початку поточної доби, станом на 12.00, російські окупаційні війська вже двічі порушили режим припинення вогню. За наявною інформацією, втрат серед наших захисників за поточну добу немає»,- сказав речник.

За його словами, з 4.40 по 5.00 окупанти обстрілювали зі стрілецької зброї українських військових поблизу Новоолександрівки.

Крім того, з 7.55 по 8.20 збройні формування Російської Федерації вели вогонь по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил неподалік Павлополя, при цьому використовуючи станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети, а також великокаліберні кулемети.

Прицільним вогнем у відповідь підрозділи Об’єднаних сил припинили збройні провокації окупантів, наголосив речник.

Фото: ООС