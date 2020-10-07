Уряд планує максимально залучити приватні лабораторії до ПЛР-тестування – Степанов

Кабінет Міністрів ухвалить рішення про залучення до проведення ПЛР-тестування за державний кошт приватних лабораторій.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"На наступному засіданні уряду за нашою пропозицією буде винесено рішення, і ми залучаємо максимально приватні лабораторії. Провели з ними перемовини, щоб держава сплачувала їм за проведення тестів ПЛР”, - сказав Степанов.

Також, за його словами, буде запроваджено швидкі тести на антиген COVID-19, окрім цього, проходять процедуру верифікації тести українського розробника.

Продовжується облаштування лабораторій відповідним обладнанням. Все це, за словами Степанова, має поступово розв'язувати проблему з проведенням ПЛР-тестування в Україні.

Водночас на сьогодні зразки з лабораторій, що перевантажені, доправляються для дослідження в лабораторії, які менше завантажені, чи мають більші потужності для проведення досліджень.

“У нас є регіони, в яких є затримка по тестуванню, ми відслідковуємо цю ситуацію й одразу приймаємо рішення — на сьогодні у нас напружена ситуація в Донецькій, Харківській, Одеській областях. Ми одразу перевозимо тести в інші лабораторії, в яких є відповідні потужності — Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Кіровоградська області - де немає залишків, ми туди перевозимо всі тести ПЛР”, - сказав Степанов.

За останню добу, за словами міністра, в Україні проведено 59 189 тестувань, з них 32 376 досліджень методом ПЛР, а також 26 813 методом ІФА. Надалі стоїть мета до грудня вийти на 50 тисяч тестів ПЛР на добу.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 7 жовтня лабораторно підтверджено 239 337 випадків COVID-19, з них за добу – 4 753.