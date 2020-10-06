Степанов: Україна забезпечена апаратами ШВЛ для лікування COVID-19
Як передає кореспондент Укрінформу, про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов сказав в ефірі “Свободи слова” на ICTV.
“На сьогоднішній день кількість апаратів штучної вентиляції легень, які задіяні при лікуванні COVID-19 - 372, з майже 4 тисяч, які є… Якщо ми говоримо про лікування COVID-19, ми забезпечені на сьогодні апаратами ШВЛ”, - сказав Степанов.
Він нагадав, що кошти на закупівлю таких апаратів були виділені в травні, тоді були запущені відповідні процедури.
Зараз, за словами міністра, обладнання, яке закуповується, буде постачатися в тому числі в опорні лікарні, приймальні відділення, відділення екстреної меддопомоги.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 5 жовтня лабораторно підтверджено 230 233 випадки COVID-19, з них за останню добу – 3771.
У Києві та 13 регіонах завантаженість лікарень "першої хвилі" перевищує 50%. Загалом по Україні за останні 5 днів цей показник становить 55,3%.