Степанов звернувся до українців: Ситуація серйозніша, ніж будь-коли з початку епідемії

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов закликає українців дотримуватися протиепідемічних заходів та наголошує, що в умовах нехтування ними ситуація з поширенням коронавірусу може швидко вийти з-під контролю.

Про це він заявив у відеозверненні у Фейсбук, повідомляє Укрінформ.

"Якщо ми і надалі ігноруватимемо правила протиепідемічної безпеки, то ситуація швидко вийде з-під контролю. Тому я звертаюся до всіх громадян, незалежно від статусу або посади, закликаю всіх: носіть маски, дотримуйтесь соціальної дистанції, використовуйте антисептики та мийте руки. Ситуація серйозніша, ніж будь-коли з початку епідемії. На кону - ваше життя та життя ваших близьких", - сказав Степанов.

Він нагадав, що навесні соцмережами ширилися флешмоби з підтримки медиків, й підкреслив, що нині ситуація значно гірша, і це той самий момент, коли лікарі набагато більше потребують підтримки.

"Йдеться не про флешмоби. А про наше відповідальне ставлення до правил безпеки, щоб уповільнити розповсюдження захворювання, чим зменшити навантаження на лікарні та медиків", - зазначив міністр.

Також він звернувся "до тих, хто зараз "грає в політику": на кону життя людей, думайте про це кожного разу, коли влаштовуєте концерти або інші масові піар-акції". За його словами, йдеться про серйозну небезпеку, і ніхто не має права нехтувати життям та здоров‘ям людей.

Степанов запевнив, що МОЗ продовжує роботу з налагодження системи охорони здоров'я, однак наголосив, що і громадяни мають бути відповідальними.

Він додав, що впродовж останніх півроку було відновлено роботу лабораторій, які, за його даними, з 200 тестів на добу у квітні зараз проводять по 34 тисячі; втричі збільшено кількість ліжок у лікарнях — з 12 до 37 тисяч; визначено й опрацьовано протоколи лікування.

Як повідомлялося, в Україні станом на 8 жовтня лабораторно підтверджено 244 734 випадки COVID-19, з них за добу – 5 397.