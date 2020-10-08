В Україні за добу зафіксували 5 397 випадків коронавірусу

В Україні станом на 8 жовтня лабораторно підтверджено 244 734 випадки COVID-19, з них за добу – 5 397.

Як передає Укрінформ, такі дані містить система моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО. Протягом доби зафіксовано 93 нових летальних випадки. Одужали – 2 263 особи. Загалом в Україні зареєстровано 4 690 смертей від COVID-19. Одужали – 108 233 пацієнти. Хворіють нині 131 811 людей. Найбільше нових випадків коронавірусу за добу виявили у Харківській області - 576, Києві – 422, Одеській - 367 та Дніпропетровській (306) областях. Читайте також: У світі зафіксували 36,3 мільйона випадків COVID-19 Як повідомлялося, в Україні станом на 7 жовтня було виявлено за добу 4 753 випадки коронавірусу. Фото: Андрій Скакодуб