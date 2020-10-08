В Україні за добу зафіксували 5 397 випадків коронавірусу
Укрінформ
В Україні станом на 8 жовтня лабораторно підтверджено 244 734 випадки COVID-19, з них за добу – 5 397.
Як передає Укрінформ, такі дані містить система моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.
Протягом доби зафіксовано 93 нових летальних випадки. Одужали – 2 263 особи.
Загалом в Україні зареєстровано 4 690 смертей від COVID-19. Одужали – 108 233 пацієнти. Хворіють нині 131 811 людей.
Найбільше нових випадків коронавірусу за добу виявили у Харківській області - 576, Києві – 422, Одеській - 367 та Дніпропетровській (306) областях.
Як повідомлялося, в Україні станом на 7 жовтня було виявлено за добу 4 753 випадки коронавірусу.
Фото: Андрій Скакодуб