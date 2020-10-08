У світі зафіксували 36,3 мільйона випадків COVID-19
Укрінформ
Станом на ранок 8 жовтня у світі зареєстровано 36 394 156 випадків коронавірусу, зокрема 1 060 462 летальні випадки і 27 412 315 випадків одужання.
Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.
За нову добу було зафіксовано ще 12 365 випадків і 460 нових смертей. Зокрема 4 580 нових випадків і 378 смертей зареєстровано в Мексиці.
США продовжують лідирувати за кількістю випадків коронавірусу у світі, там наразі зафіксували 7 776 224 випадки, а в Індії 6 835 655.
У Бразилії, яка знаходиться на третій сходинці в рейтингу, кількість хворих з початку пандемії перевалила за 5 мільйонів і становить тепер 5 002 357 випадків.