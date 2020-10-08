Трамп проігнорував самоізоляцію та повернувся працювати до Овального кабінету

Чинний глава Білого дому, який не бажає залишатися в самоізоляції через захворювання COVID-19, повернувся до роботи в Овальному кабінеті – офіційному робочому місці президента США.

Сам Дональд Трамп підтвердив у середу, що вже отримав інформаційні брифінги по кількох питаннях, повідомляє Укрінформ.

"Щойно отримав брифінг про ураган "Дельта" та поговорив з губернаторами Техасу Грегом Ебботом та Луїзіани Джоном Едвардсом", - зауважив президент на офіційній твітер-сторінці.

Was just briefed on Hurricane Delta, and spoke with @GovAbbott of Texas and @LouisianaGov John Bel Edwards. Please heed the directions of your State and Local Officials. We are working with them very closely — please be prepared, be careful, and be safe! https://t.co/hi01bnNV6M — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2020

Він також закликав жителів цих штатів "дослухатися до вказівок" керівництва штатів та місцевих органів влади, щоби бути готовими до удару стихії. "Ми працюємо з ними дуже тісно, тож будьте готовими, обережними й убезпеченими!", - додав Трамп.

Як повідомляв Укрінформ, президент США у понеділок повернувся до Білого дому після трьох днів інтенсивної терапії в військовому госпіталі, де він проходив лікування від COVID-19. У середу лікар Білого дому Шон Конлі повідомив, що президент уже не має симптомів захворювання, всі його показники залишаються в нормі, а в його крові виявлені антитіла до коронавірусу.

Лікар також запевнив, що команда медиків продовжить уважно стежити за станом здоров'я президента США.