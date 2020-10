Трамп проігнорував самоізоляцію та повернувся працювати до Овального кабінету

Сам Дональд Трамп підтвердив у середу, що вже отримав інформаційні брифінги по кількох питаннях, повідомляє Укрінформ.

"Щойно отримав брифінг про ураган "Дельта" та поговорив з губернаторами Техасу Грегом Ебботом та Луїзіани Джоном Едвардсом", - зауважив президент на офіційній твітер-сторінці.

Was just briefed on Hurricane Delta, and spoke with @GovAbbott of Texas and @LouisianaGov John Bel Edwards. Please heed the directions of your State and Local Officials. We are working with them very closely — please be prepared, be careful, and be safe! https://t.co/hi01bnNV6M