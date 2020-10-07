Лікарі виявили в крові Трампа антитіла до COVID-19

Лікар Білого дому Шон Конлі повідомив, що президент США Дональд Трамп заявляє про чудове самопочуття, а в його організмі виявлені антитіла до захворювання COVID-19, викликаного штамом коронавірусу SARS-CoV-2.

Про це йдеться в доповідній записці Конлі від 7 жовтня, оприлюдненій Білим домом, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Президент сьогодні вранці сказав: "Я почуваюся чудово!" Його фізичний огляд і життєво важливі показники, в тому числі насичення (крові – ред.) киснем та частота дихання, залишаються стабільними, в межах норми", - зауважується в документі.

При цьому, за словами лікаря, Трамп уже більше чотирьох днів не має температури та впродовж останніх 24 годин не виявляє симптомів. Крім того, з моменту, коли він був госпіталізований, не отримував жодної кисневої терапії.

Конлі також поінформував, що результати лабораторних аналізів, взятих у президента в понеділок, "продемонстрували помітний рівень антитіл імуноглобулінів G до захворювання SARS-CoV-2".

Лікар запевнив, що команда медиків продовжує уважно стежити за станом здоров'я президента.

Нагадаємо, глава Дональд Трамп з минулої п'ятниці провів три дні в Національному військовому медичному центрі імені Уолтера Ріда, де проходив інтенсивну терапію від захворювання на COVID-19. У понеділок він виписався з лікарні й повернувся до Білого дому.

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