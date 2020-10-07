COVID-19 поширюється в оточенні Трампа - ще кілька посадовців пішли на карантин

Коронавірус продовжує поширюватися серед оточення президента США Дональда Трампа - заразився радник Білого дому Стівен Міллер, ряд високопоставлених військових чиновників пішли на карантин.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Стівен Міллер, який перебуває на самоізоляції протягом останніх п'яти днів, підтвердив, що у вівторок заразився коронавірусом. Його дружина Кеті Міллер, прессекретар віцепрезидента країни Майка Пенса, заразилася вірусом ще в травні і пізніше одужала.

Як повідомляє видання, генерал США Марк Міллі та інші воєначальники також перебувають на карантині після того, як адмірал берегової охорони Чарльз Рей дав позитивний результат на коронавірус.

Про захворювання президента США Дональда Трампа COVID-19 стало відомо 2 жовтня. Він був госпіталізований у Національний військовий медичний центр імені Уолтера Ріда. У понеділок Трамп виписався з лікарні і повернувся в Білий дім.

Серед захворілих в оточенні президента після відвідування публічного заходу, коли Трамп офіційно номінував Емі Барретт на посаду судді Верховного суду, коронавірус підтвердили у першої леді, найближчої помічниці Трампа Хоуп Хікс, ряду сенаторів-республіканців, президента Університету Нотр-Дам Джона Дженкінса, наближеної до президента ексрадниці Келіан Конвей, а також у глави передвиборчої кампанії Трампа Білла Степієна.