Головний інфекціоніст США вважає, що Трампа передчасно виписали з лікарні

Головний інфекціоніст США, директор Національного інституту алергії та інфекційних хвороб Ентоні Фаучі заявив, що стан здоров'я хворого на COVID-19 президента Дональда Трампа ще може змінитися, а його виписка з госпіталю може виявитися передчасною.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Independent.

Доктор Ентоні Фаучі застерігає, що пацієнти з коронавірусом повинні бути готові до "змін" у своєму стані.

"Не секрет, що якщо ви подивитесь на клінічний перебіг хвороби, іноді може бути зворотній процес, коли хворіють від п'яти до восьми днів", - сказав Фаучі.

"Навряд чи це станеться. Але потрібно бути готовими до цього. Він (президент Трамп - ред.) це знає, його лікарі це знають. І тому вони будуть стежити за цим", - додав Фаучі.

Як повідомляв Укрінформ, у ніч на п'ятницю Дональд Трамп заявив, що разом із першою леді отримав позитивні тести на COVID-19 після того, як коронавірус виявили у його найближчої помічниці Гоуп Гікс. Через 15 годин глава Білого дому був доставлений гелікоптером до Національного військового медичного центру імені Волтера Ріда.

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При цьому, як стверджували лікарі, хоч президенту й знадобилося робити процедуру кисневої терапії, а також давати потужні стероїди, зокрема, дексаметазон, його стан здоров'я стабілізувався.

У понеділок Трамп заявив, що виписується з госпіталю, та підкреслив для своїх прихильників, що COVID-19 – не така вже й страшна хвороба.

Фото: Alex Edelman / Pool via CNP / SplashNews.com