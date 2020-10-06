Трамп закликав американців не боятися коронавірусу - медики обурені

Президент США, який кілька днів перебував на лікуванні в провідному медичному центрі країни під наглядом більше десятка лікарів, заявив, що американцям не варто боятися COVID-19, бо в їхній країні – найкраща медицина.

Відповідне відеозвернення Трамп розмістив у Твіттері, передає Укрінформ.

"Я багато чого дізнався про коронавірус. Єдине, що можу сказати впевнено – не дайте йому домінувати над вами, не бійтеся цього. Ви це переборете – ми маємо найкраще медичне обладнання, найкращі ліки, все це розроблено недавно. І ви його (коронавірус – ред.) переможете", - заявив американський лідер після повернення до Білого дому зі шпиталю.

Фахівці вже назвали такі меседжі президента небезпечними, надто з огляду на те, що коронавірус забрав життя понад 210 тис. американців. Вони обурені тим, що глава держави поширює хибні посили про смертельно небезпечну хворобу.

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Зокрема, професор Джорджтаунського університету у сфері медичного права Лоуренс Гостін заявив, що висловлювання Трампа підривають роботу органів охорони здоров'я, а також провідних науковців країни.

"Я в розпачі від того, що президент США каже людям не боятися вірусу. COVID-19 є найбільш заразною та летальною пандемією за останні сто років", - наголосив науковець, додавши, що у нинішній ситуації треба спиратися на науку.

За останніми даними Університету медицини імені Джонса Гопкінса (США), коронавірусом у світі інфіковані понад 35,39 млн людей. Щонайменше, 1,042 млн пацієнтів померли, близько 24,6 млн осіб одужали.

Фото: The White House