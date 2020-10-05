Трамп залишив шпиталь, аби зустрітися з прихильниками

Дональд Трамп, який перебуває на лікуванні у військовому медичному центрі, в неділю несподівано зявився перед своїми прихильниками, що зібралися під шпиталем.

Глава Білого дому перебував усередині авто, що рухалося в кортежі, повідомляє Укрінформ.

Перед цим Дональд Трамп оприлюднив у Твіттері відеозвернення, де висловив вдячність лікарям та медперсоналу. Президент США зазначив, що дізнався багато нового для себе про коронавірус та пообіцяв прихильникам сюрприз.

Через певний час американські медіа поширили відео, на якому президентський кортеж проїхав біля людей, що зібралися під шпиталем з плакатами і прапорами на підтримку Трампа.

Американський лідер махав рукою із заднього сидіння броньованого авто, поруч з ним перебували агенти Секретної служби США. Всі були у захисних масках.

Як повідомляв Укрінформ, в ніч проти п'ятниці стало відомо, що у президента США виявили коронавірус. Через 15 годин його госпіталізували до Національного медичного центру імені Волтера Ріда. У неділю особистий лікар Дональда Трампа заявив, що його можуть виписати вже в понеділок - подальший курс лікування він проходитиме в Білому домі.

Фото: The White House