У Білому домі заявили, що стан Трампа спочатку був гіршим, ніж повідомлялося

Керівник апарату Білого дому Марк Медоус стверджує, що стан президента Дональда Трампа був гіршим, ніж про це заявляли офіційно у п'ятницю після підтвердження у нього хвороби COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Fox News.

"Вчора ми були дуже стурбовані. У нього була гарячка, рівень кисню в крові швидко впав", - сказав Медоус.

Медоус заявив, що відтоді стан Трампа "неймовірно покращився": у президента більше не було лихоманки, а рівень насичення киснем став вищим.

"Я дуже оптимістичний, виходячи з поточних результатів", - сказав чиновник.

Як повідомляв Укрінформ, в ніч проти 2 жовтня президент США Дональд Трамп підтвердив, що отримав позитивний тест на коронавірус. За 15 годин після цього його доправили до Національного військового медичного центру імені Волтера Ріда.

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У Білому домі раніше зазначали, що у Трампа "слабкі симптоми" коронавірусу.