У Білому домі заявили, що стан Трампа спочатку був гіршим, ніж повідомлялося
Укрінформ
Керівник апарату Білого дому Марк Медоус стверджує, що стан президента Дональда Трампа був гіршим, ніж про це заявляли офіційно у п'ятницю після підтвердження у нього хвороби COVID-19.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Fox News.
"Вчора ми були дуже стурбовані. У нього була гарячка, рівень кисню в крові швидко впав", - сказав Медоус.
Медоус заявив, що відтоді стан Трампа "неймовірно покращився": у президента більше не було лихоманки, а рівень насичення киснем став вищим.
"Я дуже оптимістичний, виходячи з поточних результатів", - сказав чиновник.
Як повідомляв Укрінформ, в ніч проти 2 жовтня президент США Дональд Трамп підтвердив, що отримав позитивний тест на коронавірус. За 15 годин після цього його доправили до Національного військового медичного центру імені Волтера Ріда.
У Білому домі раніше зазначали, що у Трампа "слабкі симптоми" коронавірусу.