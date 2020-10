Трамп назвав «неймовірними» зусилля лікарів, які рятують його від COVID-19

Відповідний допис президент США зробив після першого дня лікування на офіційній твітер-сторінці, передає Укрінформ.

"Лікарі, медперсонал і всі у великому Медичному центрі імені Уолтера Ріда та в інших таких же чудових закладах, які приєдналися до них, є неймовірними! За останні шість місяців у боротьбі з цією чумою було досягнуто колосального прогресу. З їхньою допомогою я почуваюся добре!", - написав у суботу глава Білого дому.

Doctors, Nurses and ALL at the GREAT Walter Reed Medical Center, and others from likewise incredible institutions who have joined them, are AMAZING!!!Tremendous progress has been made over the last 6 months in fighting this PLAGUE. With their help, I am feeling well!