Трамп назвав «неймовірними» зусилля лікарів, які рятують його від COVID-19

Трамп назвав «неймовірними» зусилля лікарів, які рятують його від COVID-19

Укрінформ
Глава Білого дому Дональд Трамп із вдячністю висловився на адресу медиків, які рятують його життя у військовому шпиталі після того, як у президента був підтверджений діагноз зараження коронавірусом.

Відповідний допис президент США зробив після першого дня лікування на офіційній твітер-сторінці, передає Укрінформ.

"Лікарі, медперсонал і всі у великому Медичному центрі імені Уолтера Ріда та в інших таких же чудових закладах, які приєдналися до них, є неймовірними! За останні шість місяців у боротьбі з цією чумою було досягнуто колосального прогресу. З їхньою допомогою я почуваюся добре!", - написав у суботу глава Білого дому.

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Як повідомляв Укрінформ, у п'ятницю, 2 жовтня, президент США був доставлений до лікарні – через 15 годин після офіційного повідомлення про підтверджений діагноз з коронавірусом.

У суботу лікар Білого дому Шон Конлі виступив на брифінгу для преси, під час якого запевнив, що президент все ще має легкий кашель, закладеність носа та втому, однак ці симптоми зменшуються.

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Тим часом за інформацією інших джерел, життєво важливі показники Трампа впродовж останніх 24 годин викликали "значу стурбованість". За непідтвердженою інформацією, Трамп навіть отримував кисневу терапію перед тим, як був госпіталізований до медичного центру. При цьому, зазначалося, що наступні 48 годин слід розглядати як "критично важливі" з погляду лікування президента США.

Фото: Getty Images

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