Глава передвиборного штабу Трампа заразився коронавірусом

Глава передвиборної кампанії президента США Дональда Трампа Білл Степіен дав позитивний результат тесту на COVID-19

Як передає Укрінформ, про це повідомляє АР.

Степіен отримав результат тестування в п'ятницю, у нього легкі симптоми, схожі на грип. Зараз він знаходиться на карантині.

Як повідомляє видання, голова Національного комітету республіканців Ронна Макденіел також оголосила в п'ятницю, що захворіла на коронавірус.

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Коло хворих на коронавірус в оточенні президента США Дональда Трампа після відвідання публічного заходу минулого тижня, коли Трамп офіційно номінував Емі Барретт на посаду судді Верховного суду, дедалі зростає. Хворобу COVID-19 уже підтвердили у самого президента і першої леді, найближчої помічниці Трампа Гоуп Гікс, сенаторів-республіканців Майка Лі і Тома Тілліс, президента Університету Нотр-Дам Джона Дженкінса і наближеної до президента ексрадниці Келіан Конвей.