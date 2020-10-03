Трамп не передав повноважень Пенсу попри свою госпіталізацію

Глава Білого дому Дональд Трамп навіть у період госпіталізації із підтвердженим захворюванням на COVID-19 зберіг за собою всі повноваження керування державою.

Про це повідомило в п'ятницю інформагентство Reuters із посиланням на представника Білого дому, передає Укрінформ.

"Президент США Дональд Трамп, який перемістився до військового госпіталю для лікування коронавірусу, не передав повноважень віцепрезиденту Майку Пенсу", - зауважується в короткому повідомленні.

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Нагадаємо: в ніч на 2 жовтня президент Трамп офіційно підтвердив, що заражений коронавірусом і заявив про намір залишитися на карантин разом зі своєю дружиною в Білому домі. Вже за 15 годин він був госпіталізований до Національного військово-медичного центру імені Уолтера Ріда, де має залишиться в лікарні впродовж ближчих кількох днів.

Білий дім назвав цей крок запобіжним, заперечивши, що це було викликано терміновим погіршенням стану здоров’я президента США.