Президента США поклали до лікарні

Глава дому Дональд Трамп у п'ятницю прибув до шпиталю, де лікуватиметься від захворювання на COVID-19, виявленого у нього напередодні.

Про це йдеться в повідомленні телеканалу CNN.

“Президент Дональд Трамп прибув увечері п’ятниці до Національного військово-медичного центру імені Уолтера Ріда, де, як заявляє Білий дім, залишиться в лікарні впродовж ближчих кількох днів", - зазначається в повідомленні.

Таким чином, президент США був госпіталізований приблизно через 15 годин після того, як повідомив про позитивний тест на коронавірус.

Білий дім назвав цей крок запобіжним, заперечивши, що це було викликано терміновим погіршенням стану Здоров’я президента США.

За словами прессекретаря Білого дому Кейлі Макінані, президент Трамп проведе "наступні кілька днів" в Національному військово-медичному центрі Уолтера Ріда.

Макінані сказала, що Трамп "залишається в гарному настрої, має легкі симптоми та працює протягом дня". Президент, за її словами, "буде працювати з президентського кабінету в Уолтера Ріда".

Помічник по зв'язках з громадськістю Білого дому Алісса Фарах повідомила CNN, що передачі влади не буде.