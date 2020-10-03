Глава КНДР надіслав листа Трампу з побажаннями якнайшвидшого одужання
Укрінформ
Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин відправив президенту США Дональду Трампу послання з висловленням співчуття у зв'язку з його захворюванням на коронавірус.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на державні ЗМІ Північної Кореї.
Лідер КНДР послав "теплий привіт" Трампу і його дружині, побажав їм всього найкращого і висловив надію, що вони швидко вилікуються від коронавірусу.
"Він щиро сподівався, що вони одужають якомога швидше. Він сподівався, що вони обов'язково подолають це", - передає KCNA.
Нагадаємо, в п'ятницю вранці президент США Дональд Трамп заявив, що він і його дружина Меланія інфікувалися коронавірусом.
Перед цим стало відомо, що Трамп і Меланія пішли на карантин після того, як у помічниці глави Білого дому Гоуп Гікс виявили Covid-19.