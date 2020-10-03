Глава КНДР надіслав листа Трампу з побажаннями якнайшвидшого одужання

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин відправив президенту США Дональду Трампу послання з висловленням співчуття у зв'язку з його захворюванням на коронавірус.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на державні ЗМІ Північної Кореї.

Лідер КНДР послав "теплий привіт" Трампу і його дружині, побажав їм всього найкращого і висловив надію, що вони швидко вилікуються від коронавірусу.

"Він щиро сподівався, що вони одужають якомога швидше. Він сподівався, що вони обов'язково подолають це", - передає KCNA.

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Нагадаємо, в п'ятницю вранці президент США Дональд Трамп заявив, що він і його дружина Меланія інфікувалися коронавірусом.

Перед цим стало відомо, що Трамп і Меланія пішли на карантин після того, як у помічниці глави Білого дому Гоуп Гікс виявили Covid-19.