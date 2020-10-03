Лікарі Трампа запевняють, що він почувається добре

Хворий на COVID-19 президент США Дональд Трамп, який перебуває на лікуванні у військовому медичному центрі, почувається загалом добре, симптоми у вигляді кашлю, закладеності носу та втоми в нього полегшуються.

Про це заявив у суботу лікар Білого дому Шон Конлі під час пресбрифінгу, що транслювався у прямому ефірі, повідомляє Укрінформ.

"Сьогодні зранку президент почувається дуже добре", - сказав Конлі, висловивши подяку усьому медичному персоналу, який дбає про Трампа.

Він також зауважив, що впродовж останніх 24 годин глава Білого дому не мав підвищеної температури.

"На сьогодні ми з командою надзвичайно задоволені прогресом у президента. У четвер у нього був легкий кашель, закладеність носа та втома, які зараз полегшуються", - підкреслив лікар.

Тим часом, як зазначає The Hill, за інформацією джерела, обізнаного щодо стану здоров'я президента, життєво важливі показники Трампа впродовж останніх 24 годин викликали "значу стурбованість". При цьому, співрозмогвник описав наступні 48 годин як "критично важливі" з погляду лікування.

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Як повідомляв Укрінформ, в ніч проти 2 жовтня президент США Дональд Трамп підтвердив, що отримав позитивний тест на коронавірус. За 15 годин після цього його доправили до Національного військового медичного центру імені Волтера Ріда.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 34 961 633 випадки зараження коронавірусом, у тому числі 1 035 033 летальні, одужали 25 986 779 осіб.