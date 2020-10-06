Трамп виписався зі шпиталю та перейшов на карантин

Президент США залишив Національний військовий медичний центр імені Волтера Ріда та повернувся до Білого дому, де продовжить лікування від COVID-19 у карантинних умовах.

Лікарі офіційно виписали американського президента у понеділок ввечері, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Близько 18:45 (1:45 за Києвом) Трампа підвезли до президентського гелікоптера – неподалік будівлі шпиталя, після чого "борт номер один" рушив до Білого дому.

Як повідомляв Укрінформ, у ніч на п'ятницю Дональд Трамп заявив, що разом із першою леді отримав позитивні тести на COVID-19 після того, як коронавірус виявили у його найближчої помічниці Гоуп Гікс. Через 15 годин глава Білого дому був доставлений гелікоптером до Національного військового медичного центру імені Волтера Ріда.

На брифінгах у суботу й неділю лікарі повідомили, що у Трампа, крім кашлю, температури й утоми, кілька разів різко падав рівень кисню в крові, однак його стан був стабілізований. Відомо, що американський лідер отримував коктейль із поліклональних антитіл виробництва Regeneron, а також дексаметазон, потужний стероїд, який застосовують при лікуванні важких форм захворювання.

Фото: The White House