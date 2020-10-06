Трамп виписався зі шпиталю та перейшов на карантин

Трамп виписався зі шпиталю та перейшов на карантин

Укрінформ
Президент США залишив Національний військовий медичний центр імені Волтера Ріда та повернувся до Білого дому, де продовжить лікування від COVID-19 у карантинних умовах.

Лікарі офіційно виписали американського президента у понеділок ввечері, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Близько 18:45 (1:45 за Києвом) Трампа підвезли до президентського гелікоптера – неподалік будівлі шпиталя, після чого "борт номер один" рушив до Білого дому.

Як повідомляв Укрінформ, у ніч на п'ятницю Дональд Трамп заявив, що разом із першою леді отримав позитивні тести на COVID-19 після того, як коронавірус виявили у його найближчої помічниці Гоуп Гікс. Через 15 годин глава Білого дому був доставлений гелікоптером до Національного військового медичного центру імені Волтера Ріда.

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На брифінгах у суботу й неділю лікарі повідомили, що у Трампа, крім кашлю, температури й утоми, кілька разів різко падав рівень кисню в крові, однак його стан був стабілізований. Відомо, що американський лідер отримував коктейль із поліклональних антитіл виробництва Regeneron, а також дексаметазон, потужний стероїд, який застосовують при лікуванні важких форм захворювання.

Фото: The White House

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